Bij Excelsior wordt verder gekeken dan voetbal: 'Belangrijk dat je groeit als mens'

Eerder kwamen FC Volendam , PEC Zwolle , FC Emmen en Heracles Almelo aan bod. Vandaag deel 5: Excelsior, de club waar verder gekeken wordt dan promotie of degradatie.

In de serie 'Bestemming: eredivisie' trekt NOS Sport langs de bestuurskamers van de clubs die afgelopen jaar promoveerden of degradeerden. Op zoek naar de nieuwe realiteit.

Nu, zes jaar na zijn vertrek uit de eredivisie, maakt Bovenberg (33) zijn rentree. Niet op noppen, maar in maatpak. Als de jongste algemeen directeur van de eredivisie.

Begin 2016 verschijnt een opmerkelijk bericht op de website van Excelsior. Vleugelverdediger Daan Bovenberg besluit als 27-jarige profvoetballer te stoppen. Niet vanwege een blessure, gebrek aan speeltijd of een trainer die hem niet ziet zitten, maar puur uit vrije wil.

"Ik merkte destijds dat heel veel jongens om mij heen zoekende zijn. Je ziet dat ze graag meer willen doen, naar invulling verlangen of moeite hebben daar tijd voor vrij te maken. Ook zie je dat ze niet altijd de juiste mensen om zich heen hebben voor ondersteuning."

"Het hele mentale en lifestyle-aspect. Daar worstelen best wat jongens mee. Hoe je omgaat met geld, met aandacht, wat je doet in je vrije tijd en wat je juist moet laten", stelt Bovenberg.

Dikwijls keek hij in de kleedkamer rond, zag hij een speler op de automatische piloot handelen en dacht: áls ik de club was, dan zou ik hem helpen, een plan met hem maken.

Eigenlijk schuilde er altijd wel een algemeen directeur in Bovenberg. Als voetballer praatte hij net zo lief met zijn medespelers als met fans, directie en leden van de businessclub. Kort na zijn debuut als prof meldde hij zich aan bij de Erasmus Universiteit voor een studie bedrijfskunde.

"Als voetbalwereld schieten we tekort in de begeleiding en het bieden van mogelijkheden aan spelers. Dat je als club écht met die jongens gaat zitten, tijd erin gaat te stoppen en ze vraagt: welke kant wil je nou op?"

Volgens Bovenberg is het anno 2022 meer dan ooit nodig om spelers goed te begeleiden naast het voetbal. Niet alleen voor zingeving en ontwikkeling, maar ook om de druk van de schijnwerpers te weerstaan.

Bij Excelsior wil Bovenberg 'aan de haal' gaan met spelers, benadrukt hij meerdere keren in het gesprek.

"Op het moment dat je wereldbeeld breder wordt en je je ontwikkelt, dan kun je dingen beter in context plaatsen. Als je focus alleen op voetbal ligt, dan ga je alles belangrijker maken. Je gaat onnodig veel druk creëren."

Voor Bovenberg is de volledige focus op voetbal juist contraproductief. Hij wil dan ook "investeren in cultuur en randvoorwaarden om individuele ontwikkeling mogelijk te maken".

"Zelf had ik hulp van buitenaf, die springplank, niet nodig", beseft Bovenberg, die als jongen uit een intelligent nest (met gezinsleden in de biochemie, rechten en klassieke talen) weinig motivatie nodig had om zich geestelijk uit te dagen.

"Ik ben apart geweest en ik ben zeker geen referentiekader voor iedereen, maar voor mezelf was het echt heel duidelijk: de ontwikkeling die ik als persoon buiten het veld doormaak, die neem ik het veld in. Honderd procent. Alleen voetballen, werkte voor mij niet", zegt Bovenberg.

Buiten de krijtlijnen

Sinds de aanstelling van Bovenberg, in mei 2021, is Excelsior volgens de algemeen directeur "selectiever geworden" met het aantrekken van nieuw personeel.

Staf en kantoormedewerkers bijvoorbeeld die ambitieus zijn en actief binding zoeken met de club en de wereld daaromheen: de wijk, de stad, het bedrijfsleven en de maatschappij. Maar ook spelers die meer zijn dan broodvoetballers en zich openstellen voor wat gebeurt buiten de kleedkamer.

"Mijn ideaalplaatje is een club waar iedereen zich wil ontwikkelen. Dat je bij Excelsior kunt worden wie je wil zijn. Dat is de visie", zegt Bovenberg, die hoopt dat zoveel mogelijk mensen via de club 'stappen gaan zetten'.

"Dat je bij Excelsior groeit als mens. Dat vind ik een hele intrigerende en mooie gedachte."