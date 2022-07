Curaçaoënaar opgepakt voor moord op Peter R. de Vries

De politie heeft opnieuw een verdachte aangehouden die betrokken zou zijn geweest bij de moordaanslag op Peter R. de Vries. Het gaat om een Curaçaose Nederlander van 27, die gisteravond werd opgepakt in een huis in Helmond.

Volgens het Openbaar Ministerie zat de man vermoedelijk in een bende die voor geld zwaar geweld gebruikte op verzoek van een of meer opdrachtgevers. Hij zit vast in beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

Het OM meldt ook dat de verdachte van 26 die twee weken geleden vanuit Spanje naar Nederland werd gebracht, nog zeker negentig dagen blijft vastzitten. Eerder werd ook het voorarrest van een 27-jarige man die op Curaçao was aangehouden met die periode verlengd. Beide verdachten hebben de Nederlandse nationaliteit. Daarnaast werd een 27-jarige Pool aangehouden, die wordt gezien als de man die de moord aanstuurde.

Uitspraak uitvoerders uitgesteld

Er loopt ook een rechtszaak tegen de twee vermoedelijke uitvoerders van de moord op De Vries. Delano G. en Kamil E. werden al kort na de aanslag aangehouden. Het vonnis zou oorspronkelijk op 14 juli worden uitgesproken, maar werd uitgesteld omdat een nieuwe getuige verklaringen heeft afgelegd. Een nieuwe datum is nog niet bekendgemaakt.

Misdaadjournalist Peter R. de Vries werd op 6 juli vorig jaar neergeschoten in het centrum van Amsterdam. Hij overleed negen dagen later in het ziekenhuis.