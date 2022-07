Van dierenverzorger tot psycholoog, Duitse vrouwen blinken ook buiten het veld uit

Het eerste wat Alex Popp doet als ze met haar voetbalteam op trainingskamp gaat, is opzoeken of er ook een dierentuin in de buurt van het desbetreffende oord is. Toen ze met de Duitse selectie naar Rio de Janeiro mocht voor de Spelen, kon ze helemaal haar geluk niet op. "Want veel van de dieren waarmee ik heb gewerkt, komen uit Zuid-Amerika of zelfs uit Brazilië", aldus Popp, die naast topsporter ook gediplomeerd dierenverzorgster is. "Ik bezoek de dieren om te ontspannen. Het zorgt bij mij voor de juiste balans." Voor de Duitse internationals bestaat het leven uit veel meer dan voetbal, waardoor de selectie een bijzondere verzameling studies en beroepen herbergt. "Dat bewijst dat we een slimme groep hebben", weet ook Sara Däbritz, die zelf economische psychologie studeert. "Het is belangrijk om je ook alvast te focussen op je loopbaan na je voetbalcarrière. Bovendien is het goed voor je hoofd." Bekijk in onderstaande slider enkele speelsters en hun beroepen:

Dat er relatief veel hoogopgeleide speelsters in de Duitse selectie zitten, berust niet louter op toeval. De Duitse voetbalbond stimuleert de sporters in de DFB Academy namelijk om de vrije uurtjes naast het voetbal te investeren in school en een goede vervolgstudie. Niet alleen als vangnet voor de vele afvallers. Maar in het geval van de vrouwen ook omdat ze meestal niet genoeg verdienen om daar na hun actieve carrière van te kunnen leven. Diezelfde DFB weigert echter de premies van de mannen en vrouwen gelijk te trekken. Lukt het de Duitse vrouwen om de Europese titel te pakken, dan wordt per persoon 60.000 euro uitgekeerd. Alle mannen hadden vorig jaar met de titel 400.000 euro kunnen winnen. Stevige discussies Hoewel die verschillen ook in Duitsland tot stevige discussies leiden, gaat die gelijkstelling volgens Silke Raml, die de DFB vertegenwoordigt in de UEFA-commissie voor vrouwen, voorlopig echt nog niet plaatsvinden. "Naar mijn mening zouden we onverstandig bezig zijn als we bij de DFB een gelijke beloning voor de voetballers zouden eisen", is Raml van mening. Directielid Oliver Bierhoff staat haar bij, door ook het verschil in inkomsten te benadrukken. "Wel stellen wel de infrastructuur rond de teams al gelijk, zoals ook een uitgebreide technische staf."

Aanvoerster Alex Popp viert een treffer in de kwartfinale tegen Oostenrijk - ANP

Keepster Almuth Schult benadrukt dat ze zou liegen als ze blij is hoe de verhoudingen in het Duitse voetbal liggen, maar merkt ook dat er op het gebied van inkomsten nog niet geconcurreerd kan worden met Engeland en de Verenigde Staten. Dus moet het zich maar stap voor stap ontwikkelen, zoals ze in haar tweede beroep als analyticus voor de nationale televisie vertelt. "Dat elke wedstrijd op televisie wordt uitgezonden, was een eerste mijlpaal. Dit vergroot de aantrekkelijkheid van de Bundesliga, ook voor sponsoren. Ik ben benieuwd waar het in de toekomst toe leidt. In vergelijking tot veel andere vrouwensporten zijn we al blij met deze ontwikkelingen." Terug op topniveau Schult vestigde overigens ook de aandacht op zich door zich na het bevallen van een tweeling terug te knokken onder de lat van haar club VfL Wolfsburg én het nationale team. "Als je het gevoel hebt dat je er alleen voorstaat, kun je dit niet", vertelt Schult. "Het is goed dat dit aan het veranderen is in Europa, misschien wel over de hele wereld. Dat ze erkennen dat vrouwen tijdens hun carrière zwanger kunnen zijn."

Almuth Schult, keepster van Wolfsburg en de nationale ploeg - ANP

Tussen de psycholoog, maatschappelijk werker, industrieel ontwerper en vele behaalde mastertitels springt er in de Duitse ploeg nog één speelster in het oog. Lena Lattwein wordt beschouwd als een soort wonderkind. De middenvelder doorliep haar middelbare school met voor alle vakken de hoogst denkbare cijfers en bijt zich nu vast in een studie wiskunde. "Het is niet zo dat Lena het hier rondhangt of ze de alwetende is", ervaart aanvoerster Popp. "Ze gaat hier op een zeer ontspannen en gereserveerde manier mee om. Je kunt heel goed met haar praten en je merkt aan bepaalde onderwerpen dat ze van erg veel dingen verstand heeft." Je zou bijna vergeten dat Duitsland in Engeland is om te voetballen, met woensdag de halve finale tegen Frankrijk op het programma. De winnaar van Duitsland-Frankrijk treft het Engeland van Sarina Wiegman in de finale:

De doelpunten van het duel tussen Engeland en Zweden in de halve finales van het EK voetbal in Engeland. - NOS

Nadat de hegemonie na zes opeenvolgende EK-zeges tijdens het vorige toernooi door Nederland werd doorbroken, stelt Popp de Duitse fans gerust. Alle vier de wedstrijden werden tot dusver gewonnen, zonder ook maar een doelpunt tegen te krijgen. "Jullie kunnen op ons rekenen."