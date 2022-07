Thriller- en scenarioschrijver Felix Thijssen (88) overleden

In zijn woonplaats in Zuid-Frankrijk is auteur Felix Thijssen op 88-jarige leeftijd overleden. Hij schreef tientallen boeken in uiteenlopende genres, maar is vooral bekend van zijn thrillers en scenario's voor film en tv.

Zo schreef hij in de jaren 90 mee aan de scripts voor de politieserie Bureau Kruislaan en de opvolger Unit 13. Eerder had hij met succes zijn eigen roman Wildschut bewerkt tot de gelijknamige film, die midden jaren 80 vanwege het expliciete geweld het nodige stof deed opwaaien. Ook bewerkte hij romans van anderen tot filmscenario's, zoals de komedie Help, de dokter verzuipt! (1974) en de Baantjer-film Moord in Extase (1984).