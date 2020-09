Schippers loopt toptijd op 150 meter in Ostrava, ook zeges voor Hassan en Bol

Dafne Schippers heeft indruk gemaakt bij de Continental Tour-wedstrijden in Ostrava. De atlete was de beste op de incourante 150 meter in een tijd van 16,56, de snelste Europese tijd ooit gelopen. Het gat met nummer twee Ajla del Ponte was bijna twee tiende.

Schippers liep voor haar deelname aan het atletiekevenement in Ostrava, dat bekendstaat om zijn experimentele onderdelen, nog nooit een 150 meter. De wereldkampioene op de 200 meter van 2015 en 2017 vermoedde echter dat de afstand haar zou liggen en die gedachte bleek juist.

Met Lieke Klaver, die derde werd in 16,89, eindigde er nog een Nederlandse op het podium. Ook Nadine Visser stond aan de start, zij eindigde met een tijd van 16,94 als vierde.

Soepele zege Hassan

Sifan Hassan was afgetekend de beste op de 5.000 meter, die in tegenstelling tot de 150 meter ook tijdens EK's en WK's op het programma staat. De 27-jarige atlete klokte 14.37,86, haar beste tijd van dit seizoen, maar ruim boven haar Europese record van 14.22,12.