Bijna halve ton voor Cleo (7) na kanodrama Veluwemeer

Een inzamelingsactie voor de enige overlevende van het kano-ongeluk van een Duits gezin op het Veluwemeer vorige week heeft tienduizenden euro's opgeleverd. Voor het 7-jarige meisje Cleo was rond 11.00 uur vanochtend zo'n 45.000 euro opgehaald.

Het gezin van vriendinnetje Enya, ook 7, zette de inzamelingsactie zondag op touw. Vader Marc heeft het doel van de actie al twee keer verhoogd, omdat de interesse maar blijft aanhouden. Op de inzamelingswebsite bedankt hij alle mensen die gedoneerd hebben.

"We hadden nooit verwacht zo'n hoog bedrag te bereiken. We willen gewoon doen wat we kunnen voor Cleo." Hij voegt daaraan toe dat hij donateurs op de hoogte zal houden van wat er met het geld gebeurt.

Gemeente wil ook ondersteuning bieden

Een woordvoerder van de Duitse gemeente Wuppertal zei gisteren tegen De Stentor er alles aan te zullen doen om Cleo te helpen. Volgens de regionale krant is er vanuit de gemeente van alles beschikbaar: "Traumahulp, psychische hulp, een pony, wat maar nodig is om het meisje te helpen dit trauma te verwerken en haar en haar familie te ondersteunen." De gemeente zegt dat veel inwoners geraakt zijn door het ongeval.

Donderdag sloeg de kano waarin het gezin uit Wuppertal zat door onbekende oorzaak om. De 32-jarige moeder, de 42-jarige vader en een dochter van 5 kwamen om het leven. Volgens de politie gaat het vrijwel zeker om een eenzijdig ongeluk. De gezinsleden hadden geen zwemvesten aan. Hoe het nu met Cleo gaat, is niet bekendgemaakt.