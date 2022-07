Wiegman naar Wembley: 'Derde finale in vier eindtoernooien, heel bijzonder'

"Echt niet normaal, dat besef ik heel goed", blikt Wiegman vooruit. "Het is de derde finale in vier eindtoernooien, dat is heel bijzonder."

Wiegman heeft nu zeventien van haar negentien interlands als bondscoach van Engeland gewonnen (waarvan eentje in de kwartfinale na verlenging tegen Spanje), met een doelsaldo van plus honderd (!).

Liefst 14 miljoen Engelsen kijken mee

Naar 'het slopen' van de Zweden, zoals de The Sun het kort en bondig verwoordde, keken behalve de ruim 30.000 toeschouwers in het stadion ook een slordige 14 miljoen Engelsen op televisie, waarvan 2,3 miljoen vanuit een de pub of restaurant.

"Wat wij wilden, is ook hier in Engeland iets teweegbrengen", vervolgt Wiegman. "Je merkt nu dat het voetbal een enorme boost krijgt en dat we heel inspirerend zijn. Dus ik hoop dat er weer heel veel jongens en meisjes gaan voetballen. Eigenlijk niet alleen in Engeland, maar ook in heel Europa en heel de wereld."

Na de gewonnen EK-finale in 2017 en de verloren WK-finale twee jaar later met Oranje, wacht Wiegman nu met Engeland de winnaar van het duel tussen Duitsland en Frankrijk.