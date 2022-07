Wekdienst 27/7: Istanbul coördineert export Oekraïens graan • EuroGames beginnen in Nijmegen

Goedemorgen! Er zijn weer boerenacties op de wegen. In Istanbul wordt een coördinatiecentrum geopend voor de export van graan uit Oekraïne. En de EuroGames - een groot sportevenement voor lhbti'ers - gaan van start in Nijmegen.

Boeren voeren vandaag weer actie. Op meerdere plaatsen zijn er vanochtend acties op snelwegen. Op sommige wegen zijn op- en afritten geblokkeerd.

In Istanbul in Turkije wordt een gezamenlijk coördinatiecentrum geopend voor de export van Oekraïens graan. Vanuit daar moet worden toegezien op de export van het graan naar de rest van de wereld.

Paus Franciscus gaat tijdens 'pelgrimstocht voor boetedoening' in Canada vandaag naar een bijeenkomst met tienduizenden oorspronkelijke bewoners bij Lac Ste. Anne.

De EuroGames - een groot sportevenement voor lhbti'ers - gaan van start in Nijmegen. Zo'n 2000 sporters uit 42 landen doen mee.

In Afghanistan zijn de rechten van miljoenen vrouwen en meisjes drastisch ingeperkt sinds de machtsovername door de Taliban van vorig jaar. Dat zegt mensenrechtenorganisatie Amnesty International in een rapport dat vandaag verschenen is. Volgens Amnesty worden vrouwen in bijna alle aspecten van hun leven onderdrukt. Zo moeten ze hun gezicht weer bedekken als ze over straat gaan en mogen ze niet meer naar school. Ook worden vrouwen vastgezet voor kleine overtredingen en is het aantal gedwongen huwelijken toegenomen. Amnesty wil sancties en reisverboden tegen de Taliban.

