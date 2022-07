Boeren dumpen mest en hooi op snelwegen, stichten brand

Op verschillende snelwegen demonstreren boeren opnieuw tegen de stikstofplannen van het kabinet. De ANWB meldt dat er acties gaande zijn op meerdere plekken op de A1, de A12, de A28, de A30 en de A50. Op sommige plaatsen is mest, hooibalen of afval gestort en is brand gesticht. De acties leiden tot files.

Op de A1 zijn er acties op vier plekken tussen Apeldoorn en Hengelo. Op de A12 staat het vast bij Maarsbergen en Veenendaal.

Op de A28 zijn er acties bij Leusden, Hattem en Nijkerk. Verder wordt er gedemonstreerd op de A30 bij Ede en op de A50 bij Apeldoorn.

Bij Apeldoorn hebben boeren een laag mest, hooibalen en ander afval op de A50 gedumpt en in brand gestoken: