Boeren dumpen afval, mest en hooi op snelwegen, ministerie veroordeelt acties

Op snelwegen voeren boeren opnieuw actie tegen de stikstofplannen van het kabinet. Rijkswaterstaat meldt dat er tientallen blokkades zijn op de A1, de A12, de A28, de A30, de A35 en de A50. Op verschillende plaatsen is er mest, hooi of afval gestort en is brand gesticht. De acties leiden tot files. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vindt dat de acties te ver gaan, zegt een woordvoerder tegen persbureau ANP. "Protesteren mag maar binnen de grenzen van de wet. Dat is dit niet. Dit is ook niet de manier om met elkaar verder te komen." Het ministerie ziet liever dat boeren hun grieven aan de gesprekstafel kenbaar maken. Een aantal wegen is volledig geblokkeerd. Het opruimen is inmiddels in volle gang. Op een aantal plekken is de weg al weer open, onder meer op de A12, de N48 en bij een van de blokkades op de A28. Maar op andere plaatsen kan het werk volgens Rijkswaterstaat tot in de middag duren. Vooral rond Apeldoorn staat het vast. Op de A1 zijn er acties op vijf plekken tussen Amersfoort en Hengelo. Op de A12 staat het vast bij Maarsbergen en Veenendaal. Op de A28 zijn er acties op vijf plekken tussen Leusden en Hoogeveen. Verder wordt er gedemonstreerd op de A30 bij Ede en op de A50 bij Apeldoorn. Volg hier actuele verkeersinformatie van de ANWB. Geen politie De politie Midden-Nederland laat weten niet aanwezig te zijn bij de acties op de snelwegen. De politie zegt dat inzet daar niet noodzakelijk is en dat Rijkswaterstaat zorgt voor het vrijmaken van de snelwegen. Daarnaast zegt een woordvoerder dat het "lastig wordt" om uit te vinden wie verantwoordelijk is voor de brandstichting en het storten van mest, hooi of afval op de snelwegen. De politie Oost-Nederland, waar ook blokkades zijn, was nog niet bereikbaar voor een reactie.

Lange files op de #A1 en #A50 bij knp. Beekbergen door demonstrerende boeren. pic.twitter.com/j8iJFCamAg — ANWB Verkeersinformatie (@ANWBverkeer) July 27, 2022

Bij Apeldoorn hebben boeren een laag mest, hooibalen en ander afval op de A50 gedumpt en in brand gestoken:

Boeren hebben een laag mest, hooibalen en ander afval op de snelweg gedumpt en in brand gestoken. Ook op andere snelwegen zijn acties: op verschillende wegen is ook puin gestort en zijn op- en afritten geblokkeerd. - NOS

Rijkswaterstaat spreekt van een "heel onwenselijke" situatie. "Dit kan heel gevaarlijke situaties opleveren", zegt een woordvoerder in het NOS radio 1 Journaal. "Niet alleen brandende hooibalen, maar alles wat op de weg ligt en waarvoor bestuurders moeten uitwijken." Met weginstructeurs en matrixborden wordt het verkeer voor de blokkades gewaarschuwd. Het opruimen kost op sommige plaatsen veel tijd omdat eerst de plek moet worden afgezet zodat een aannemer de troep veilig weg kan halen. "En er ligt van alles. Het is makkelijker om een balk weg te halen dan een berg zand of mest, daar is verschillend materieel voor nodig. Dan moet er nog een veegmachine worden ingezet en dan pas is de weg echt vrij", aldus de woordvoerder. Een verslaggever van RTV Utrecht bij een van de acties op de A28 bij Leusden-Zuid zegt in het NOS Radio 1 Journaal dat er geen actievoerders meer te bekennen zijn. "Maar wel gestort puin op de toe- en afritten. Het zal hier vanochtend vroeg gestort zijn. Een hele grote boomstronk op de weg en een bordje met 'sorry voor de overlast, Rutte IV drijft ons tot wanhoop', en heel groot in het rood 'help' erbij."

Verschillende wegen en af- en opritten zijn nog afgesloten. Op diverse plekken wordt rommel die op de weg ligt opgeruimd. Wil je weten welke wegen en op- en afritten nog afgesloten zijn? Lees het in ons overzicht 👉 https://t.co/2LYi7ZJWJ2 pic.twitter.com/T4C0dr3ETh — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) July 27, 2022