Grote schade door explosie bij huis Den Bosch, opzet vermoed

Bij een huis in de wijk Maaspoort in Den Bosch is afgelopen nacht een explosie geweest. Daarbij heeft de voorkant van de woning grote schade opgelopen, meldt de politie.

Het gezin dat in het huis woont is op een andere plek ondergebracht. Uit voorzorg zijn ook enkele aangrenzende woningen ontruimd. - NOS

Omwonenden hebben het in gesprek met Omroep Brabant over een doelgerichte actie. Volgens hen zijn er camerabeelden, waarop te zien is dat iemand een explosief aanbrengt dat uiteindelijk ontploft. De dader zou er vervolgens in een auto met enorme snelheid vandoor zijn gegaan.

Buurtbewoners geven aan te denken dat het om een vergissing gaat. Zij vermoeden dat de dader een ander huis in de buurt moest hebben.