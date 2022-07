Bij een huis in de wijk Maaspoort in Den Bosch is een explosie geweest. Daarbij heeft de voorkant van de woning grote schade opgelopen, meldt de politie.

Het gezin dat in het huis woont is op een andere plek ondergebracht. Uit voorzorg zijn ook enkele aangrenzende woningen ontruimd.

De politie kan nog niet zeggen wat de oorzaak van de explosie aan de Goedenrade is geweest. Hulpdiensten onderzoeken de veiligheid van het huis.