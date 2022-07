Doden, tientallen gewonden door zware aardbeving op de Filipijnen

Het noorden van de Filipijnen is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,0. De aardschok werd gevoeld in grote delen van het grootste eiland Luzon, waaronder in de hoofdstad Manilla.

Op Luzon kwamen vier mensen om het leven en raakten zeker zestig mensen gewond, zei de minister van Binnenlandse Zaken op een persconferentie. Hij zei ook dat 173 gebouwen zijn beschadigd en 58 aardverschuivingen zijn gemeld. Een van de beschadigde gebouwen is een ziekenhuis, dat gedeeltelijk instortte. Iedereen kon het gebouw op tijd verlaten.

"Dit was een zware aardbeving. We verwachten stevige naschokken", zegt het Filipijnse geologische agentschap tegen een lokaal radiostation. President Marcos heeft reddingswerkers en zoekteams naar het gebied gestuurd. Hij gaat daar morgen zelf ook heen.

In Manilla, dat ruim 300 kilometer zuidelijker ligt, werd uit voorzorg het metroverkeer stilgelegd.