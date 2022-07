Amnesty luidt noodklok over situatie vrouwen en meisjes in Afghanistan

De rechten van miljoenen vrouwen en meisjes in Afghanistan zijn sinds de machtsovername door de Taliban van vorig jaar drastisch ingeperkt. Dat zegt mensenrechtenorganisatie Amnesty International in een rapport dat vandaag verschenen is.

De Taliban beloofden na de machtsovername de rechten van vrouwen te beschermen. Maar al snel bleek van die belofte weinig waar. Zo moeten vrouwen hun gezicht weer bedekken als ze over straat gaan, mogen meisjes en vrouwen niet meer naar school en is het vrouwen verboden om zonder mannelijke begeleiding te reizen.

Amnesty spreekt van "draconisch beleid" door de Taliban. "Dit beleid vormt een systeem van onderdrukking dat vrouwen en meisjes discrimineert in bijna alle aspecten van hun leven. Elke dagelijkse bezigheid zoals naar school gaan, werken en het huis verlaten staat onder controle en wordt zwaar ingeperkt", zegt secretaris-generaal Agnès Callamard van de mensenrechtenorganisatie.

Volgens het rapport worden de rechten van vrouwen en meisjes geschonden op het gebied van onderwijs, werk en bewegingsvrijheid. Ook is er geen goede bescherming meer tegen huiselijk geweld, worden vrouwen vastgezet voor kleine overtredingen en is het aantal gedwongen huwelijken, waaronder kindhuwelijken, toegenomen.

Elektrische schokken

De mensenrechtenorganisatie sprak voor het rapport (.pdf), dat honderd pagina's telt, met meerdere vrouwen die door de Taliban gevangen werden gezet. Zij melden dat ze een gebrek hadden aan eten, water, ventilatie, sanitaire producten en gezondheidszorg.

Twee vrouwen verklaren dat ze tussen hun borsten en benen zijn geslagen, om tegen te gaan dat ze hun verwondingen zouden delen op sociale media. Een student zegt dat ze elektrische schokken kreeg over haar hele lichaam. "Ze noemden me een prostituee en een teef. De man met het geweer zei: "Ik maak je dood en niemand zal je lichaam vinden."

Amnesty roept de Taliban op de rechten van meisjes en vrouwen te waarborgen, maar vraagt de internationale gemeenschap ook om actie te ondernemen. Dat zou kunnen in de vorm van sancties of reisverboden.

