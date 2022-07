Presentatrice flauwgevallen tijdens debat om leiderschap Britse Conservatieven

De uitzending werd halverwege onderbroken toen kandidaat Liz Truss aan het woord was over Britse steun aan Oekraïne. Halverwege haar antwoord was op de achtergrond een harde val te horen. "O mijn god", riep een zichtbaar geschrokken Truss. Kort daarna werd de uitzending stopgezet en niet meer hervat.

Het tweede debat om de leiderschapsverkiezing bij de Britse Conservatieven is vroegtijdig gestopt omdat presentatrice Kate McCann tijdens de uitzending flauwviel. Het debat was georganiseerd door de krant The Sun en de Britse zender TalkTV.

What on earth happened then? Hope everyone is ok! #TalkTV #TheSun pic.twitter.com/M9RvqVyCr3

Volgens TalkTV gaat het goed met McCann, maar heeft een arts geadviseerd niet door te gaan met de uitzending. Het programma zou eigenlijk gepresenteerd worden door twee mensen, maar een van hen kon niet meedoen vanwege een positieve coronatest.

Kandidaten Liz Truss en Rishi Sunak zijn volgens de organisatie wel in de studio gebleven om in gesprek te gaan met lezers van The Sun, die voor het debat waren uitgenodigd.

Een dag eerder gingen ze ook al in debat, toen bij de BBC. Dat debat toonde vooral grote verdeeldheid binnen de Conservatieve Partij over de opvolging van Boris Johnson. Britse media, zoals de BBC, schrijven nu dat de toon in dit debat verzoenender was.