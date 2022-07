Wiegmans Engeland overtuigend naar EK-finale mede dankzij fenomenaal hakje

Engeland heeft in eigen land ten koste van Zweden de finale gehaald op het EK voetbal. Op Bramall Lane werd het 4-0 voor de ploeg van Sarina Wiegman. Een fenomenaal hakje van Alessia Russo was het absolute hoogtepunt van de wedstrijd. Engeland begon in eigen huis al als favoriet aan de halve finales, maar aan die status had Zweden in de beginfase geen boodschap. Er was nog geen minuut verstreken of Zweden noteerde al de eerste kans voor het doel van de Engelse keeper Mary Earps. Er brak een halfuur aan waarin Zweden onverschrokken het initiatief nam en Engeland haar adem inhield. Toch kwam de ploeg van Wiegman tien minuten voor rust tegen de verhouding in op voorsprong.

Afbeelding ter illustratie - NOS

De bal vloog in eerste instantie nog langs het doel van Hedvig Lindahl, maar haar verdediging was nog niet helemaal wakker. Het gaf Lucy Bronze de gelegenheid de bal aan de rechterflank weer op te pikken en Mead te bedienen. De aanvaller controleerde de bal perfect en schoot uit de draai genadeloos raak. Het bracht de stormloop van Zweden tot bedaren.

Het EK bij de NOS De halve finale tussen Duitsland en Frankrijk (aftrap 21.00 uur) is woensdag live te volgen via NOS.nl, in de NOS-app, via NPO 1 en via NPO Radio 1. De voorbeschouwing begint om 20.30 uur. De winnaar treft dus Engeland in de EK-finale op Wembley.

Na rust leek een stunt van Zweden nog verder weg toen Bronze uit een hoekschop vrij kon inkoppen. Mead was dit keer de aangever en Bronze zorgde voor 2-0. Even mocht de ploeg van coach Peter Gerhardsson nog hopen toen de videoscheidsrechter een snelle blik wierp op de situatie, maar nadat er luid gejuich in het stadion te horen was, wist Zweden al hoe laat het was.

Alessia Russo mist in eerste instantie in grote kans, maar maakt alles goed als ze met een hakje de bal dwars door de benen van Lindvahl speelt. - NOS

Zweden was geen schim meer van de ploeg die nog zo goed begon aan de wedstrijd. De moed zakte de Zweden helemaal in de schoenen toen Alessia Russo voor hét hoogtepunt van de wedstrijd zorgde. De invaller stond amper tien minuten op het veld of ze kreeg al haar eerste grote kans: oog in oog met de Zweedse keeper, miste ze. Maar Russo maakte zichzelf onsterfelijk toen ze uit de rebound met een fenomenaal hakje de bal door de benen van Lindvahl speelde. Ruim 28.000 toeschouwers stonden op de banken. Volgepakt Wembley Francesca Kirby maakte het finalefeest compleet toen ze op de rand van het strafschopgebied keeper Lindvahl te ver uit haar doel zag staan. Met een bekeken schot werd de ongelukkige Zweedse keeper voor de vierde keer gepasseerd. Zondag speelt Engeland de finale in een volgepakt Wembley stadion. Het thuisland neemt het dan op tegen Duitsland of Frankrijk, die woensdagavond strijden om een plek in de finale.