Scherven en stenen rapen is toch geen smokkel, Brit in Irak vrijgesproken

Een gepensioneerde geoloog die in Irak veroordeeld was voor smokkel van oudheden, is in hoger beroep vrijgesproken. Een maand geleden besloot een Iraakse rechter nog dat de 66-jarige Brit Jim Fitton vijftien jaar de cel in moest.

Tijdens een rondreis had Fitton stenen en scherven van aardewerk opgeraapt. Samen met een Duitse toerist werd hij op de luchthaven van Bagdad door de beveiliging aangehouden.

Uit onderzoek bleek dat de voorwerpen ouder waren dan 200 jaar. Volgens de Iraakse definitie zijn het daarmee archeologische vondsten.

'Kende de wet niet'

Fitton wierp tegen dat hem tijdens de reis werd verteld dat voorwerpen economisch en historisch geen enkele waarde vertegenwoordigden. Zijn advocaat bracht ook in dat Fitton niet op de hoogte was van de Iraakse wet.

Maar de rechter ging daar niet in mee en legde hem een forse celstraf op. De Duitse medereiziger werd vrijgesproken omdat die de voorwerpen niet had opgeraapt, maar alleen voor Fitton had gedragen.

Waarom de rechter in hoger beroep nu tot een andere conclusie komt, is niet duidelijk. Tegen de BBC zegt Fittons advocaat alleen dat zijn cliënt snel vrij komt.