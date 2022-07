Polman vindt kort na geruchtmakend vertrek bij Esbjerg nieuwe club in Denemarken

Handbalster Estavana Polman blijft actief in de Deense competitie. De Oranje-international heeft een éénjarig contract ondertekend bij Nyrkøbing Falster.

Zaterdag werd bekend dat het contract van de 29-jarige Polman bij Team Esbjerg was ontbonden. Ze speelde negen jaar voor de club en was daar topscorer aller tijden. Polman leefde enige tijd in onmin met de clubleiding en moest de laatste maanden apart van het eerste team trainen.

Polmans nieuwe club eindigde afgelopen seizoen als vijfde in de sterke Deense competitie. Esbjerg legde beslag op de tweede plaats.

Polman moet jonge speelsters helpen

Hoofdcoach Jakob Larsen van Nyrkøbing is blij met de komst van Polman. "Estavana heeft een geweldig inzicht en schotkracht en samen met haar creativiteit kunnen we nieuwe dimensies toevoegen aan ons aanvalsspel. Tegelijkertijd zal zij met haar jarenlange ervaring ook kunnen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van onze jonge speelsters."

Polman, die een relatie heeft met oud-voetballer Rafael van der Vaart, sprak lovende woorden over haar nieuwe club. "NFH is een club waarvoor ik altijd heb willen spelen. Ik houd van de sfeer hier." Ze wordt in Nykøbing ploeggenote van Nikita van der Vliet, haar teamgenote bij Oranje.