Asbest vrijgekomen bij brand in Gelderse champignonkwekerij

Bij een brand in Hurwenen, bij Zaltbommel, is asbest vrijgekomen. De brand woedde in een champignonkwekerij. De veiligheidsregio onderzoekt nog hoe ver het asbest verspreid is geraakt.

Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt bij Omroep Gelderland dat mensen die asdeeltjes of andere resten van de brand vinden die beter niet kunnen aanraken. Mensen in de directe omgeving van de brand krijgen bericht van de gemeente Maasdriel.

Volgens de regionale omroep kwamen grote zwarte rookwolken uit het pand die tot ver in de omgeving van het pand te zien en te ruiken waren. De politie hield toeschouwers op afstand. De veiligheidsregio adviseerde omwonenden die overlast hadden van de rook ramen en deuren te sluiten. Mensen in de omgeving kregen een NL-Alert.

Er zijn geen gewonden. Wel moesten vakantiegangers die op een camperplaats stonden naast de champignonkwekerij op last van de brandweer een andere staanplaats zoeken.