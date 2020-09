Spitse onzeker, Folkertsma terug voor EK-kwalificatieduel met Rusland

Bondscoach Sarina Wiegman heeft Sisca Folkertsma na lang blessureleed weer opgenomen in de selectie voor het EK-kwalificatieduel met Rusland. Het is nog niet zeker of Sherida Spitse van de partij kan zijn bij het duel in Moskou, volgende week vrijdag in Moskou.

De 23-jarige Folkertsma werd niet meer geselecteerd sinds de Algarve Cup, begin vorig jaar. De middenveldster van FC Twente liep in maart 2019 een gescheurde kruisband op in een competitieduel met Ajax en liep daardoor het WK mis.

Spitse is onzeker omdat ze vooralsnog niet is vrijgegeven door haar Noorse club Valerenga. In Noorwegen geldt een verplichte quarantaineperiode van tien dagen bij terugkeer uit Rusland. De UEFA heeft bepaald dat clubs vanwege de coronacrisis mogen weigeren om speelsters af te staan voor interlands.

Keeper Loes Geurts ontbreekt in de selectie omdat ze een hersenschudding heeft opgelopen. Ze wordt vervangen door FC Twente-doelvrouw Daphne van Domselaar.