Ajax wint generale repetitie voor PSV in benefietduel van Sjachtar

Vier dagen voor het duel om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV heeft Ajax zonder echt te schitteren van Sjachtar Donetsk gewonnen. In het laatste duel van de voorbereiding werd het na een moeizaam begin 3-1 voor de landskampioen tegen de Oekraïense Champions Legaue-deelnemer. De volledige opbrengst van het benefietduel gaat naar projecten die hulp bieden aan Oekraïense vluchtelingen en hulporganisaties in Oekraïne. Sjachtar is bezig aan een zogenoemde 'Peace Tour', een reeks oefenduels in Europa waarmee het zich voorbereidt op de Champions League en de Oekraïense competitie. Terugkeer Antony en Pasveer Bij Ajax maakten doelman Remko Pasveer en rechtsbuiten Antony hun rentree, nadat ze het slot van vorig misten door blessures. Ook Jurriën Timber was fit genoeg om voor het eerst in de voorbereiding minuten te maken.

Opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Timber, Blind, Wijndal; Álvarez, Klaassen, Berghuis; Antony, Tadic, Bergwijn.

Zomeraanwinsten Steven Bergwijn en Owen Wijndal hadden een basisplaats, terwijl de Portugese nieuwkomer Francisco Conçeicão als invaller zijn officieuze debuut maakte. Ook de definitief van RB Leipzig overgenomen Brian Brobbey viel kort voor tijd in. Na de Russische inval vertrokken alle dertien Braziliaanse spelers van Sjachtar naar andere clubs. De ploeg speelde daardoor in Amsterdam met louter Oekraïners. Het was dan ook niet verwonderlijk dat Ajax een groot veldoverwicht had en de meeste kansen creëerde. Ajax kwetsbaar in omschakeling Tegelijkertijd oogde de ploeg van de nieuwe trainer Alfred Schreuder soms kwetsbaar in de omschakeling. Zo kwam ook de openingstreffer van Mykhailo Mudryk tot stand. De smaakmaker van Sjachtar ontving de bal halverwege zijn eigen helft, liep op de linkerflank Devyne Rensch voorbij en passeerde na een lange rush Pasveer in de korte hoek.

Op slag van rust kwam Ajax op 1-1, via een aanval waarbij de volledige voorhoede betrokken was. Linksbuiten Bergwijn passeerde zijn man en gaf hoog voor, Antony bracht de bal met zijn rug voor het doel, waarna centrumspits Dusan Tadic ogenschijnlijk vanuit buitenspelpositie binnentikte. In de tweede helft stond er een compleet ander team van Sjachtar op het veld, terwijl Schreuder wel lange tijd vasthield aan zijn beginopstelling. Ajax bleef domineren, maar de 38-jarige invaldoelman Andrii Pyatov redde knap op pogingen van Steven Berghuis en Antony, terwijl Edson Álvarez de paal raakte.

Met een gelukje kwam Ajax na 73 minuten op voorsprong. Een afstandsschot van Berghuis werd van richting veranderd, waardoor Pyatov kansloos was. Sjachtar bleef dreigend bij snelle uitvallen, al werden die wel steeds spaarzamer. Zeker in de slotfase kreeg Ajax kans op meer treffers, maar Álvarez en invaller Mohammed Kudus hadden geen geluk in de afwerking.

Vijf minuten voor tijd schoot Kudus wél raak met een geplaatst schot na een vlotte aanval. Daarmee gaf Ajax de oefenwedstrijd na een moeizaam begin wat meer glans. Bekijk in onderstaande video hoe technisch directeur Darijo Srna van Sjachtar Donetsk de problemen van zijn club toelicht.