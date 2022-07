Vogelgriep in Friesland, 105.000 vleeskuikens afgemaakt

Op een vleeskuikenbedrijf in Minnertsga, in de Friese gemeente Waadhoeke, is vogelgriep vastgesteld. Volgens het ministerie van Landbouw gaat het waarschijnlijk om de hoogpathogene variant. Om verspreiding te voorkomen, worden alle 105.000 vleeskuikens die er zitten geruimd.

Binnen een cirkel van drie kilometer liggen nog twee andere vleeskuikenbedrijven van dezelfde eigenaar. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit gaat deze bedrijven de komende twee weken intensief monitoren op ziekteverschijnselen die mogelijk op vogelgriep kunnen duiden.

In een ring van tien kilometer rond het getroffen bedrijf liggen nog tien andere pluimveebedrijven. Voor deze bedrijven geldt een vervoersverbod. Dat betekent dat er geen vogels, eieren, mest, gebruikt strooisel en andere producten die van pluimveebedrijven komen, mogen worden vervoerd.

Miljoenen dieren geruimd

Nederland heeft te kampen met de ergste vogelgriepuitbraak in twintig jaar. Miljoenen dieren zijn sinds de eerste uitbraken in oktober vorig jaar geruimd. Op zeker vijftig pluimveebedrijven is de ziekte vastgesteld. Sinds eind oktober geldt een landelijke ophokplicht voor pluimvee.