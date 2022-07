Wat betekent het gasnoodplan voor het gas-afhankelijke Duitsland?

Energieministers van de EU-lidstaten gingen dinsdag akkoord met een plan om het gasverbruik in Europa de komende winter te verminderen. Alle 27 lidstaten hebben afgesproken om hun gasverbruik met 15 procent te reduceren, vanaf augustus tot april. Hoe ze dat gaan doen, mogen de landen zelf bepalen. Met het noodplan wil de EU minder afhankelijk zijn van Rusland, zodat we de winter ook zonder Russisch gas doorkomen.

Hoewel de lidstaten hebben afgesproken dat de 15 procent reductie vrijwillig is, kan het verplicht worden als er een gastekort komt. Maar veel Europese landen zijn afhankelijk van Russisch gas. Vooral Duitsland krijgt bijna al haar gas uit Rusland. Hoe zal het noodplan en de stijgende energieprijzen effect hebben op onze gas-afhankelijke buren?

Steeds meer bedrijven stoppen

Volgens de Duitse belangenorganisatie voor de industrie (DIHK) hebben de stijgende energieprijzen een grote impact op de Duitse industriële sector. Uit een voorlopige evaluatie van de organisatie blijkt dat steeds meer bedrijven stoppen met hun productie, of hun bedrijfsvoering door de gestegen energieprijzen hebben beperkt. Zo'n 16 procent van de industriële bedrijven voelen zich genoodzaakt om dergelijke maatregelen te treffen. Energie-intensieve bedrijven worden nog zwaarder getroffen: daarvan heeft 31,9 procent aangegeven maatregelen te hebben getroffen of dit nog te gaan doen.

"Veel bedrijven hebben geen andere keuze dan de productie af te sluiten, of te verplaatsen naar een andere locatie." Dat zegt DIHK-voorzitter Peter Adrian. Hij noemt de resultaten "alarmerend".

Duitsers bereiden zich voor op het ergste

"Dit baart ons veel zorgen", zegt Sebastian Bolay van de Duitse Kamers van Koophandel en Industrie. Volgens hem bereiden de Duitsers zich voor op het ergste. "Deze effecten zullen op heel Europa heel, heel groot zijn. En als we hier een gastekort krijgen, krijgt Duitsland te maken met een recessie die het grootst zal zijn sinds de Tweede Wereldoorlog. En dat heeft natuurlijk ook enorme gevolgen voor Nederland."

Wel stelt Bolay dat het goed is dat er een akkoord is bereikt in Europa. "Ik denk dat dit, ook voor Duitse bedrijven, een belangrijk signaal is. We willen deze crisis samen doorstaan. Maar of de 15 procent voldoende zal zijn om de winter door te komen, weten we niet." Dat hangt volgens Bolay af van de Russische gasvoorziening.

Nu de EU Nederland en Duitsland dwingt om komend jaar 15 procent minder gas te gebruiken, voorspelt Bolay een moeilijke tijd voor de Duitse economie én voor Nederland. "We hebben een sterk vermoeden dat dit op dezelfde manier door zal gaan en dat de gasprijs behoorlijk hoog zal blijven. We zullen in Duitsland waarschijnlijk meer gas moeten besparen dan 15 procent, door verminderde productie." En dat is geen goed teken, zegt Bolay. "Dit zal ook effecten hebben op Nederland."