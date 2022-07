Kroatische brug geopend waardoor reizigers Bosnië-Herzegovina kunnen omzeilen

In Kroatië is een brug geopend die twee gebieden aan de Adriatische zee met elkaar verbindt. Hierdoor hoeven mensen die bijvoorbeeld van Split naar Dubrovnik reizen niet meer door Bosnië en Herzegovina. De echte opening vindt in de avond plaats, maar vandaag konden voetgangers al gebruikmaken van de Peljesac-brug.

De brug verbindt het schiereiland Peljesac met het vasteland van Kroatië en vergemakkelijkt de reis naar de toeristische trekpleister Dubrovnik. Voorheen moesten Kroatiërs en toeristen twee keer een grens oversteken, waardoor hun reis werd vertraagd en bewoners van het zuiden van het land het gevoel hadden geïsoleerd te zijn. In plaats van een 9 kilometer lange weg door Bosnië-Herzegovina, kunnen automobilisten nu de brug van bijna 2,5 kilometer nemen.

Kroaten blij, sommige Bosniërs minder

De brug kwam mede tot stand met geld van de Europese Unie. Die droeg 357 miljoen euro bij aan het project. De Kroatische premier Plenkovic noemt de opening "een grote dag voor Kroatië".

In Bosnië is lang niet iedereen blij met de brug. Volgens critici sluit de brug de toegang af tot de kust van Bosnië-Herzegovina. Ook onder meer eigenaars van supermarkten en tankstations op de weg die eerste genomen moest worden, vrezen voor inkomensverlies. Ook staat volgens het lokale Bosnische bestuur niet vast waar de land- en watergrenzen zijn en zou de brug het lastiger maken om voor de kust te bouwen.

Maar in het land zijn ook veel voorstanders te vinden. Met name de Bosnische Kroaten, een grote groep in het land, steunen traditiegetrouw besluiten die de Kroatische buren voordelen opleveren.