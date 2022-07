Lina Brouwer (90) doet boodschappen voor ouderen: 'Ze zijn bijna allemaal jonger'

Voedselpakketten rondbrengen, wandelen met ouderen die zich eenzaam voelen, een bingo organiseren of boodschappen doen voor mensen die dat zelf niet meer kunnen. De 90-jarige Lina Brouwer uit Oss is nog altijd zeer actief als vrijwilliger. De meeste mensen die ze helpt, zijn jonger dan ze zelf is: "Dat is soms best gek, maar ik doe het graag."

"Als ik mijn eigen huishouden heb gedaan, dan zit ik mezelf alleen maar te vervelen. De hele dag breien of tv kijken, dat is niks voor mij. Ik moet iets doen. Mijn man is jaren geleden overleden, ik zit vaak alleen thuis. Dat is best eenzaam, dus ik vind het fijn dat ik door het vrijwilligerswerk contact blijf houden met mensen."

Op maandag doet ze bijvoorbeeld boodschappen voor een 81-jarige vrouw uit Oss. Met een boodschappenlijstje en twee tassen rijdt ze in haar autootje naar de supermarkt. "Zo gaat dat elke week", zegt ze. "Ik heb het best druk, maar ik doe het met plezier", vertelt ze bij Omroep Brabant.

Niet rustiger aan doen

Hoewel Lina het vrijwilligerswerk op haar leeftijd fantastisch vindt, zit er ook een minder leuke kant aan. "Veel mensen die ik help, zijn ook al oud of ziek. Het is al een paar keer gebeurd dat iemand is overleden. Dat is best zwaar."

Toen ze 90 werd, zeiden veel mensen dat het wel mooi was geweest en dat ze het beter wat rustiger aan kon gaan doen. "Echt niet. Aan stoppen denk ik nog lang niet hoor."