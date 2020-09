Boze Bol na achtste plek in tiende etappe: 'Hele ploeg verantwoordelijk'

Balende Bol is boos: 'Van tevoren over gehad, doen het toch verkeerd' - NOS

Cees Bol kwam er in de tiende etappe niet aan te pas in de massasprint. De 25-jarige sprinter van Sunweb was na afloop teleurgesteld en boos. "Ik reed de laatste kilometer vol in de wind."

"Iets waar we het van tevoren over gehad hebben, doen we toch verkeerd", analyseerde Bol direct na de finish op Île de Ré, "Als je niet de ideale plek hebt in het peloton en de wind staat schuin van achteren, kun je nooit om het peloton heenrijden en toch naar links gaan. Dan komt de vijfde man, in dit geval ik, altijd in de wind te zitten."

Bol kon daardoor niet meer meedoen om de winst in de etappe. "Ik zat al niet goed en tegen de tijd dat ik kon aangaan, was ik al naar de kloten. Dan is het eigenlijk niks meer."