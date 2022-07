Nederlandse ploeg met Jakobsen als sprinter naar EK wielrennen in München

Van Poppel was zich er niet van bewust dat de deelname van Jakobsen aan het EK nog niet aangekondigd was. "Oh? Dat wist ik niet, hoor", lachte hij.

"Het EK wordt mijn volgende grote koers", zei Van Poppel. "Daar heb ik wel heel veel zin in. Fabio is echt een wereldsprinter en ik hoop hem naar de overwinning te loodsen."

Danny van Poppel moet in München de sprint gaan aantrekken voor Jakobsen. Dat verklapte de renner van Bora-hansgrohe zondag al na de finish van de Tour de France op de Champs-Élysées in Parijs.

Fabio Jakobsen is over een kleine drie weken de sprinter van de Nederlandse ploeg op de EK wielrennen. De wielrenner hoopt op het grotendeels vlakke parcours een gooi te doen naar de Europese titel.

Na de finish van de Tour de France op de Champs-Élysées vertelde Danny van Poppel dat hij het EK wielrennen in München gaat rijden in dienst van Fabio Jakobsen. - NOS

De wegwedstrijd van het EK is op 14 augustus. De 207 kilometer lange koers start in Murnau am Staffelsee. In de beginfase zijn er enkele klimmetjes, maar de laatste 75 kilometer zijn nagenoeg vlak. Daarom wordt er rekening gehouden met een massasprint.

Jakobsen boekte etappezege in eerste Tour

Jakobsen debuteerde deze maand in de Tour de France. De sprinter van Quick-Step schreef de tweede etappe op zijn naam. Na een zware strijd met de tijdslimiet in de Alpen en met name de Pyreneeën wist hij Parijs te halen.

Met zijn etappewinst bewees Jakobsen weer helemaal de oude te zijn, nadat hij twee jaar geleden bij een valpartij in de Ronde van Polen levensgevaarlijk gewond raakte.

Bondscoach Koos Moerenhout maakt maandag de volledige EK-selectie bekend.