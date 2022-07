Ballerini wint na vlucht van 200 kilometer etappe in Ronde van Wallonië

Na een vlucht van 200 kilometer heeft Davide Ballerini de vierde etappe in de Ronde van Wallonië gewonnen. De Italiaan van Quick-Step wist net uit de greep van het jagende peloton te blijven.

Kort na de start in Durbuy ontstond een kopgroep van zes renners, met behalve Ballerini ook de Spanjaard José Joaquín Rojas (Movistar), de Portugees Rui Oliveira (UAE Emirates, de Belgen Thijs Aerts (Lotto-Soudal), Kenneth Vanbilsen (Cofidis) en de Australiër Cameron Wurf (Ineos).

In de laatste 10 kilometer van de heuvelachtige etappe kwam het peloton akelig dichtbij. Aerts, Vanbilsen en Wurf werden gegrepen, maar de andere drie bleven vooruit.

Op de laatste heuvel kon de jonge Deen Mattias Skejlmose Jensen van Trek-Segafredo de oversteek maken vanuit het versnipperde peloton naar de kopgroep. Ballerini was vervolgens de snelste van de vier in de sprint. Het is voor de 27-jarige Italiaan zijn eerste overwinning sinds Omloop Het Nieuwsblad in februari vorig jaar.

Stannard blijft leider

Voor Quick-Step was het de tweede zege in Wallonië. De openingsetappe werd gewonnen door wereldkampioen Julian Alaphilippe, die later wegens een positieve coronatest de ronde moest verlaten.

Klassementsleider Robert Stannard van Alpecin-Fenix finishte in de voorste gelederen van het peloton. De Australiër behoudt zijn leiderstrui en verdedigt die morgen in de 214 kilometer lange slotrit naar Chapelle-lez-Herlaimont voor de laatste keer.