Boodschappen steeds duurder, leveranciers bepalen vaker de prijzen

Na jaren van relatieve stabiliteit stijgen de prijzen in supermarkten de laatste maanden, soms met tientallen procenten. Dat is het gevolg van onzekerheid bij leveranciers over de prijzen van grondstoffen, vervoer, arbeid en energie. - NOS

Ook boodschappenbezorger Picnic zegt dat de prijzen enorm fluctueren. Het gevolg: duurdere boodschappen. "Jarenlang was er een stabiele situatie en spraken we jaarprijzen met leveranciers af. Tegenwoordig worden vrijwel alleen nog kortlopende contracten afgesloten tussen supermarkten en leveranciers. Door al die onzekerheden betalen consumenten hogere prijzen", zegt directeur Michiel Muller van Picnic.

"We betalen leveranciers niet zomaar een hogere prijs, want we willen wel weten waar die vandaan komt omdat we de prijzen voor consumenten zo laag mogelijk willen houden. We kiezen er zelfs wel eens voor om een product uit het assortiment te halen, als we niet weten waar de prijsverhoging vandaan komt. Zo betaal je in Duitsland voor een liter A-merk cola 1,19 euro en in Nederland 1,85 euro. Dan willen we dus eerst weten waar dat verschil vandaan komt."