Opnieuw negatieve dag op de beurs, Tesla daalt fors

In Europa en de VS is de stemming op de beurzen vandaag negatief. Vooral het aandeel Tesla krijgt harde klappen. Het staat rond 18.00 uur op een verlies van zo'n 15 procent. Ook de olieprijs daalt fors, met bijna 6 procent naar minder dan 40 dollar per vat.

Verder verliezen techbedrijven behoorlijk, nadat ze eind vorige week ook al flink in de min waren gegaan. Gisteren waren de Amerikaanse beurzen dicht vanwege een feestdag. De handelsdag is in de VS nog gaande, maar Google-moederbedrijf Alphabet is nu in drie dagen ruim 10 procent gedaald, Apple ruim 11 procent en Facebook bijna 10 procent.

'Japanse Softbank speculeerde'

Tech-aandelen waren in de loop van dit jaar hard gestegen, na een aanvankelijke daling aan het begin van de coronacrisis. Die harde stijging zou mede zijn gekomen doordat het Japanse investeringsbedrijf Softbank voor miljarden speculeerde op een hogere koers van tech-aandelen. Sinds zakenkrant Financial Times hier vorige week over berichtte zijn beleggers sceptisch over de hoge waardering voor de techsector.

Tesla doet het zo slecht omdat beleggers hadden verwacht dat vandaag het aandeel toegevoegd zou worden aan de prestigieuze S&P 500-beursindex. Maar dat gebeurde niet. In plaats daarvan werden drie veel kleinere bedrijven toegevoegd. Het bedrijf dat over die beursindex beslist, S&P Dow Jones Indices, wilde niet zeggen waarom Tesla er niet in is opgenomen.

De Amsterdamse AEX-index hield de verliezen vandaag beperkt en sloot ruim 1 procent lager op 540.79.