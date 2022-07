Europese Rekenkamer kritisch over plan terugschroeven Russisch gas

In mei presenteerde de Europese Commissie REPowerEU : een ambitieus plan om de komende jaren af te stappen van het Russisch gas. Het is de bedoeling om per 2027 helemaal geen gas meer uit Rusland te importeren.

Het is niet duidelijk hoe de Europese Unie de komende jaren het terugschroeven van het Russisch gas gaat financieren. De Europese Rekenkamer heeft in een opiniestuk stevige kritiek op het EU-plan om op lange termijn minder afhankelijk te worden van Russisch gas.

Met het plan wil de EU onder andere op zoek naar gasleveranciers en sneller overstappen op duurzame energie. Het plan is zeer omvangrijk en zal de komende jaren naar schatting 210 miljard euro kosten.

De meeste bezwaren heeft de Rekenkamer tegen de financiering van het plan. Slechts 20 miljard euro komt van de Commissie. De overige 190 miljard euro moet bij de EU-lidstaten vandaan komen. Zo kunnen landen geld lenen uit het coronaherstelfonds of geld uit andere EU-fondsen halen. Maar dat is volgens de Rekenkamer niet goed.

Zo is niet zeker of landen daadwerkelijk zoveel geld zullen willen lenen. Daarnaast is het coronaherstelfonds verdeeld op basis van welke landen het hardst zijn getroffen door de coronapandemie. Maar dat zijn niet per se dezelfde landen die het meest afhankelijk zijn van Russisch gas. Spanje bijvoorbeeld krijgt relatief veel geld uit het coronaherstelfonds maar gebruikt helemaal geen Russisch gas.

Een ander probleem is dat landen nu veelal zelf kunnen bepalen hoe ze van het Russisch gas afstappen. De Europese Rekenkamer waarschuwt dat landelijke prioriteiten hier zwaarder kunnen wegen dan de gemeenschappelijke Europese belangen.

Het Europees Parlement en de Europese Raad hebben de Rekenkamer gevraagd te kijken naar de plannen van de Commissie. De bedoeling is dat de kritiek wordt meegenomen in de discussie over het energieplan van de Commissie.