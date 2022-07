Ludwig laat Denemarken ook in Tour voor vrouwen juichen, Vos behoudt gele trui

Na het grote Deense Tour-succes bij de mannen met Jonas Vingegaard, hebben nu ook de Deense vrouwen van zich doen spreken. Cecilie Uttrup Ludwig won de derde etappe in de Tour de France. Op de korte maar steile slotklim was ze de sterkste in een kopgroep van tien vrouwen. Marianne Vos begon de 133 kilometer lange rit tussen Reims en Épernay in de gele trui na haar zege van gisteren. De 35-jarige routinier van Jumbo-Visma kwam even in de problemen, maar kon na een achtervolging aansluiten bij de kopgroep. Ze kwam achter Ludwig als tweede over de streep en behield de leiding. Het is de eerste keer dat de Nederlandse rensters geklopt worden in de Tour. De openingsrit in Parijs werd gewonnen door Lorena Wiebes en gisteren sloeg Vos een dubbelslag.

Alle vier de truien zaten bij de start om de schouders van Nederlandse rensters, want behalve het geel van Vos, droeg Wiebes het groen, Femke Markus had de bolletjestrui en Maike van der Duin reed in de witte trui voor de beste jongere. Markus verloor onderweg haar trui aan Femke Gerritse, haar ploeggenote bij Parkhotel Valkenburg. Gerritse was actief in de heuvelachtige etappe en probeerde een aantal keer tevergeefs te ontsnappen. Met nog zo'n 40 kilometer te gaan slaagde de Belarussische Amelia Amialiusik er wel in om een flink gaatje met het peloton te slaan. Toen zij met nog 16 kilometer te gaan werd ingerekend op een heuvel, ontstond er een kopgroep met enkele toprensters. Marianne Vos zat aanvankelijk mee, maar moest kort voor de top toch lossen. Vollering valt letterlijk weg uit kopgroep Er bleven zeven rensters over maar dat werden er al snel vijf, omdat Demi Vollering en de Duitse Diane Lippert in een bocht onderuit gingen. Annemiek van Vleuten bleef daardoor als enige Nederlandse over in de kopgroep. De Italiaanse Silvia Persico (tweede in het klassement) en Elisa Longo Borghini (vierde) zaten ook mee, net als de Spaanse Mavi García en de Zuid-Afrikaanse Ashleigh Moolman. Met nog 7 kilometer te gaan wist de achtervolgende groep met Vos en Vollering terug te keren, waardoor er een kopgroep van elf vrouwen ontstond. Op de voorlaatste klim op 4 kilometer van de streep werd Van Vleuten (die herstellende is van een griepje) en de Amerikaanse Kristen Faulkner eraf gereden, maar in de afdaling keerde de oud-wereldkampioene Van Vleuten toch weer terug.

Cecile Ludwig laat haar tranen de vrije loop na de finish. - Getty Images