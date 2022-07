Celstraf voor vrouw die pasgeboren baby bijna om het leven bracht

Een 31-jarige vrouw uit Drenthe is tot drie jaar cel veroordeeld voor poging tot doodslag op haar dochtertje van toen bijna een maand. Van de straf is anderhalf jaar voorwaardelijk. Ze moet na haar celstraf maximaal een jaar worden opgenomen in een kliniek. Daarna moet ze zich verder laten begeleiden.

Het Openbaar Ministerie had ook drie jaar cel geëist, waarvan een jaar voorwaardelijk. De rechter maakte het voorwaardelijke deel langer, zodat de vrouw sneller met de noodzakelijke behandeling aan de slag kan. Zonder behandeling is de kans op herhaling te groot, oordeelde de rechter.

Borstkas ingedrukt

De vrouw en haar vriend uit Klijndijk, bij Emmen, gingen vorig jaar in september met hun baby naar het ziekenhuis, omdat het kindje hevig overgaf. Ze had ernstig hersenletsel en zes gebroken ribben. De artsen schakelden vervolgens de politie en Veilig Thuis Drenthe in.

Tijdens het onderzoek dat volgde werden de vrouw en haar vriend afgeluisterd. De vrouw vertelde thuis dat ze de baby per ongeluk had laten vallen. Ook erkende ze dat ze haar baby meermaals hard tegen het hoofd had geslagen en haar borstkas had ingedrukt.

Zelf ernstig mishandeld

De vrouw is zelf in haar eigen jeugd ernstig mishandeld. Met deze voorgeschiedenis hield de rechter rekening. Een psycholoog constateerde dat de vrouw problemen heeft om goed met haar emoties om te gaan en heftig kan reageren op stress zonder de gevolgen goed te beseffen. Die problemen hebben tijdens het gepleegde feit een rol gespeeld, denkt de psycholoog. Deze conclusie nam de rechter over.

Het kind is in een pleeggezin geplaatst.