Waterfile bij sluizen door achterstallig onderhoud: 'Ik vind het asociaal'

Door de droogte staat het water in de rivier de Waal zo laag dat schepen dichter bij de bodem varen. Daardoor kunnen ze vastlopen op drempels bij de sluizen. Een van de twee sluizen bij Weurt, een dorp boven Nijmegen en een belangrijk knooppunt voor de binnenvaart, is nu dicht vanwege zo'n drempel. En de tweede sluis bij Weurt is al sinds april gesloten vanwege achterstallig onderhoud.

"Ik moet hier vijf tot zes uur wachten", zegt Leen Visser, schipper op de Nelly-V, die bij de sluis in Grave ligt te wachten. "Alles stroopt hier op. Normaal gaan we via de sluizen bij Weurt, maar dat kan niet meer. Dus varen we om, maar dat gaat ten koste van je vaartijd, en dus van je inkomsten."

Voor de sluis bij Grave in Noord-Brabant liggen ze te wachten, soms wel een halve dag: binnenvaartschepen die moeten omvaren. Vanwege het lage water in de rivieren en kanalen, maar vooral vanwege achterstallig onderhoud van de Nederlandse sluizen. Daardoor treden er vaker storingen op, wat tot oponthoud en omzetverlies leidt.

Dat achterstallig onderhoud van sluizen is geen incident, zegt Nico Evens, van Koninklijke Binnenvaart Nederland. "We hebben in 2018 al gewaarschuwd voor de staat van het onderhoud, eigenlijk is alles versleten. Het is kenmerkend dat er op een hoop plaatsen in Nederland sluizen stukgaan."

In rapporten van de Rekenkamer uit 2015 én 2018 staat dat "het uitgesteld onderhoud jaar op jaar stijgt en inmiddels groter is dan wat de minister jaarlijks uitgeeft aan beheer en onderhoud".

Dat zorgt er dus voor dat schepen die normaal via Weurt zouden kunnen varen, nu via Grave moeten. En daardoor is het extra druk. "We hebben wel gebeld naar Rijkswaterstaat", zegt schipper Visser. "Maar hoe meer we bellen, hoe beroerder het wordt - zo lijkt het. Ik ben niet boos, maar ik vind het asociaal. Onze concurrenten van het wegtransport krijgen direct nieuw asfalt, maar ons gooien ze gewoon in de hoek."