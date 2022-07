Verdachte dodelijk ongeluk Alblasserdam reed vaker roekeloos en hard

De 25-jarige man die terechtstaat voor een dodelijk ongeluk in Alblasserdam, waarbij twee jonge vrouwen omkwamen, beging al meerdere verkeersovertredingen. Dat werd bekend tijdens een tussentijdse zitting in de rechtbank in Dordrecht.

Verdachte Abdelghafour el B. uit Papendrecht kreeg in vier jaar tijd 52 bekeuringen, onder meer voor te hard rijden, het negeren van rood licht, rijden zonder rijbewijs en stoppen in een tunnel. "Hij gebruikte zijn auto als een wapen", zei de officier van justitie, schrijft de regionale omroep Rijnmond.

Het verzoek van zijn advocaat om hem vrij te laten tot aan de inhoudelijke behandeling is afgewezen. De advocaat stelt dat de boetes uit het verleden niet zomaar in deze zaak gebruikt kunnen worden, zonder dat ze alle stukken kent. Volgens haar gaat El B. niet opnieuw in de fout en daarom wil ze hem in de tussentijd uit de cel hebben. De rechter denkt daar anders over. El B. blijft voorlopig vastzitten, vanwege zijn rijgedrag in het verleden, maar ook vanwege de impact van het ongeluk op de samenleving.

Bij het ongeluk in de nacht van 5 op 6 mei reed El B. twee jonge vrouwen van 18 en 19 op een scooter aan. De 19-jarige overleed ter plekke, de 18-jarige bezweek later die dag aan haar verwondingen in het ziekenhuis.

Drie keer harder dan toegestaan

Uit onderzoek van de politie bleek dat El B. twee tot drie keer harder reed dan was toegestaan. Op het stuk weg gold op dat moment een limiet van 30 kilometer per uur vanwege wegwerkzaamheden. Verder reed hij door een verkeerslicht dat al drie minuten op rood stond, stelt justitie. Tijdens zijn verhoor zou de verdachte hebben gezegd dat het licht op oranje stond. De vrouwen op de scooter hadden groen licht.

Het ongeluk veroorzaakte een schok in Alblasserdam, mede doordat later op de dag op een zorgboerderij in Alblasserdam een vrouw van 34 en een meisje van 16 werden doodgeschoten.

Hoewel het vandaag om een pro formazitting ging, was de rechtbank gevuld met nabestaanden, vrienden van de slachtoffers en belangstellenden. El B. was ook aanwezig. Volgens Rijnmond wilde hij niet veel zeggen, behalve dat hij het heel erg vond wat er was gebeurd.

Op 17 oktober gaat de zaak verder.