Rusland: we trekken ons per 2024 terug uit Internationaal Ruimtestation

Rusland verlaat in 2024 het Internationaal Ruimtestation (ISS). Dat heeft Joeri Borisov, de baas van het Russische ruimteagentschap Roskosmos bekendgemaakt. In februari dreigde zijn voorganger Dimitri Rogozin al met terugtrekking, vanwege de westerse sancties tegen Rusland om de oorlog in Oekraïne.

Het ISS begint aan het einde van zijn levensduur te komen, maar de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA en westerse partners Japan, Canada en Europa, willen dat het tot 2031 operationeel blijft. Het Russische deel is tot nu toe noodzakelijk gebleken om het ISS in een baan rond de aarde te houden. Afhankelijk van wat de Russische terugtrekking concreet betekent, zoals afkoppeling van het Russische deel, ontstaan er dus mogelijk problemen voor de westerse ruimtevaartorganisaties om het station te blijven gebruiken.

De reden voor de terugtrekking is niet bekend. Opmerkelijk is wel dat anderhalve week geleden de spanningen tussen Rusland en het westen in de ruimte in ieder geval iets leken te ontdooien. Rogozin, die in de loop der jaren allerlei boude uitspraken deed en zelfs dreigde het ISS te laten neerstorten, werd op 15 juli vervangen door Borisov.

Nieuwe ruimtestations

Juist op die dag bereikten de VS en Rusland een akkoord om gezamenlijke vluchten uit te blijven voeren naar het ISS. De afgelopen jaren was Amerika volledig afhankelijk van vervoer in Russische Sojoez-raketten. Inmiddels gaan er ook ruimteschepen van het Amerikaanse bedrijf SpaceX naar het ISS. Naar verwachting gaat eind dit jaar ook de eerste bemande Boeing-capsule naar het ruimtestation.

Het ISS was sinds 1998 een bastion van voortdurende diplomatie tussen Rusland en het Westen. Ook als er op aarde spanningen waren, bleef de samenwerking in het ISS in stand. Dat er aan de samenwerking binnen niet al te lange tijd een einde zou komen, was overigens al zeker. De oudste Russische modules zijn al langer in gebruik dan gepland. Het is niet meer verantwoord ze na 2024 te gebruiken, zeiden Russische ingenieurs eerder.

Daarnaast zegt Rusland in 2026 te beginnen aan de constructie van een eigen ruimtestation. NASA heeft verschillende commerciële bedrijven gevraagd plannen te maken voor een nieuw ruimtestation. Totdat dat geconstrueerd is, wil NASA gebruik blijven maken van het ISS.