Universiteiten ontstemd over seksisme Amsterdams corps

De Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit hebben ontstemd gereageerd op de seksistische uitspraken van een aantal mannelijke leden van de Amsterdamse studentenvereniging ASC/AVSV. Na de uitlatingen lijkt de kans dat bestuursleden van het corps komend studiejaar weer een beurs krijgen klein. De ophef binnen het corps over de seksistische uitlatingen ontstond gisteren, toen een fragment uit een van de toespraken bij een lustrumviering van zondag op videowebsite Dumpert verscheen. Een spreker zegt daarin: "Als ik bedenk dat zij zich op zondag 24 juli in haar mooiste jurk naar de NDSM-werf gaat begeven is zij een...", waarop een deel van het mannelijk publiek roept: "hoer". Even verderop zegt hij ook nog "dat één ding heel belangrijk is, (...) dat vrouwen niks en niks meer zijn dan een...", waarop een deel van de aanwezigen opnieuw "hoer" roept. In een brief aan het bestuur van studentenvereniging ASC/AVSV schreef een groep vrouwelijke leden "klaar te zijn met dit seksisme". "Ronduit beledigend, beschamend en treurig."

Studenten die een bestuursfunctie vervullen bij een vereniging of andere studentenorganisatie kunnen aanspraak maken op een bestuursbeurs, omdat ze vaak studievertraging oplopen. Het gaat om 300 euro per maand. Hoeveel maanden iemand een beurs kan krijgen hangt af van verschillende factoren, zoals de grootte van de organisatie en de omvang van de bestuursactiviteiten.

Het is niet voor het eerst dat ASC/AVSV in opspraak is. Vorig jaar werd de ontgroening voortijdig gestaakt na geweldsincidenten. Eerstejaars studenten liepen letsel op na fysieke mishandeling, waaronder stompen, trappen en klappen in het gezicht. Als straf werden de bestuursbeurzen voor de vereniging voor afgelopen jaar ingetrokken door de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit en de Hogeschool van Amsterdam. Het ziet er niet naar uit dat de vereniging in de nabije toekomst weer zo'n beurs tegemoet kan zien.