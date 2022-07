Bestuursleden Amsterdams corps leggen functie neer na seksistische uitlatingen

Drie mannelijke leden van studentenvereniging ASC/AVSV die seksistische uitspraken hebben gedaan leggen hun bestuursfunctie neer. De ophef binnen het corps over de seksistische uitlatingen ontstond gisteren, toen een fragment uit een van de toespraken bij een lustrumviering van zondag op videowebsite Dumpert verscheen. Een spreker zegt daarin: "Als ik bedenk dat zij zich op zondag 24 juli in haar mooiste jurk naar de NDSM-werf gaat begeven is zij een...", waarop een deel van het mannelijk publiek roept: "hoer". Even verderop zegt hij ook nog "dat één ding heel belangrijk is, (...) dat vrouwen niks en niks meer zijn dan een...", waarop een deel van de aanwezigen opnieuw "hoer" roept.

Een van de studenten die opstapt was lid van de senaat, het bestuur van de vereniging, en de andere twee waren verantwoordelijk voor de kennismakingstijd, die ook wel bekend staat als de ontgroening. De vierde student die zich vrouwonvriendelijk had uitgelaten tijdens het lustrumevenement had geen bestuursfunctie. De voorzitter ('rector') van de senaat, Heleen Vos, zegt de uitspraken te betreuren. De vereniging gaat onderzoek doen naar de gebeurtenissen en later zal besluiten welke maatregelen verder genomen worden. Mogelijk worden de bewuste leden voorgoed uit de vereniging gezet. De inschrijving voor nieuwe leden, die morgen van start zou gaan, is opgeschort zolang het onderzoek voortduurt. Bedreiging Daarnaast vraagt Vos "mensen binnen en buiten de organisatie om onmiddellijk op te houden met de opruiing en bedreiging die de betrokkenen momenteel online en fysiek ervaren". Volgens haar circuleren er veel tegenstrijdige berichten over wat er gezegd is en door wie. De vereniging wil zelf uitzoeken wat er gebeurd is en vraagt om een einde aan wat zij een "trial by media" noemen. Burgemeester Halsema van Amsterdam noemt het gedrag van de studenten onaanvaardbaar. "Niet alleen maken zij zich schuldig aan seksisme en discriminatie, de uitspraak 'de nekken van vrouwen te breken' beschouw ik ook als een oproep tot geweld tegen vrouwen." Halsema onderzoekt welke maatregelen ze moet treffen tegen de vereniging en overweegt de exploitatievergunning van de sociëteit tijdelijk in te trekken.

Studenten die een bestuursfunctie vervullen bij een vereniging of andere studentenorganisatie kunnen aanspraak maken op een bestuursbeurs, omdat ze vaak studievertraging oplopen. Het gaat om 300 euro per maand. Hoeveel maanden iemand een beurs kan krijgen hangt af van verschillende factoren, zoals de grootte van de organisatie en de omvang van de bestuursactiviteiten.