Kade Velsen-Noord niet geschikt om beoogd asielschip aan te meren

Een cruiseschip met plek voor duizend asielzoekers is te groot om veilig te kunnen aanmeren aan de beoogde kade in Velsen-Noord. Dat concludeert Rijkswaterstaat.

Het betekent niet dat de opvang van de baan is, schrijft NH Nieuws. Het Rijk onderzoekt twee alternatieven: meerdere kleinere schepen gebruiken of de kade snel aanpassen zodat die geschikt is voor een groot cruiseschip.

De opvang van duizend asielzoekers in Velsen-Noord verloopt niet soepel. Bijna twee weken geleden bleek dat het beoogde opvangschip, de Victoria I, niet meer beschikbaar was. Volgens NH Nieuws is er inmiddels wel een ander geschikt schip gevonden, maar nu blijkt de plek niet veilig genoeg.

Kan losraken

Volgens Rijkswaterstaat kan "een zeecruiseschip bij sterke wind losraken van de kade", met alle gevolgen van dien voor bewoners van het schip en het scheepsverkeer in het kanaal. "Ook moet het mogelijke effect van de bouwwerkzaamheden op de nabijgelegen Velsertunnel beter in kaart worden gebracht."

Ondanks de problemen met het cruiseschip blijven de plannen voor de opvang van 1000 (tijdelijk 1200) asielzoekers in de gemeente onveranderd.

Een deel van de 5000 Noord-Velsenaren is volgens de regionale omroep niet blij met de komst van de boot. Eind juni protesteerden enkele tientallen mensen tegen de komst het cruiseschip in Velsen-Noord. Bij de inspraakavond waren meer dan 200 mensen aanwezig. De burgemeester sprak daar met bezorgde inwoners.