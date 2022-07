Pogacar slaat Vuelta toch over en richt zich op WK in Australië en Lombardije

Een tegenvaller voor startplaats Utrecht: hoewel de derde grote ronde van het wielerjaar aanvankelijk wel op zijn lijstje stond, laat Tadej Pogacar de Vuelta a España van komende maand toch aan zich voorbijgaan.

De 23-jarige Sloveen van UAE Team Emirates start zaterdag in de Clásica San Sebastián en last aansluitend een pauze in die tot eind augustus zal duren. In het najaar richt hij zich onder meer op de WK in Australië en de Ronde van Lombardije, die hij vorig jaar op zijn naam schreef.

Voor Pogacar, die na twee gewonnen edities van de Tour de France afgelopen zondag achter Jonas Vingegaard als nummer twee Parijs haalde, blijft zijn aantal deelnames aan de Ronde van Spanje dus voorlopig op één staan. In 2019 werd hij derde achter zijn landgenoot Primoz Roglic en de Spanjaard Alejandro Valverde.

De Vuelta begint op vrijdag 19 augustus met een ploegentijdrit met start en finish bij de Jaarbeurs, waarna nog twee etappes op Nederlandse bodem volgen voordat de karavaan naar Spanje vertrekt.

Bekijk hieronder wat Tadej Pogacar begin dit jaar allemaal voor plannen had voor 2022: