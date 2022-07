Casparij verhuist van landskampioen FC Twente naar Manchester City

Jantje huilt, Jantje lacht. Zo voelt Kerstin Casparij zich deze dagen. De voetbalster van het Nederlands elftal treurt nog na over de uitschakeling met Oranje op het EK, maar heeft ook heugelijk nieuws: de vleugelverdedigster verruilt landskampioen FC Twente voor Manchester City, waar ze voor drie jaar tekent. "Ja, ik ga nu eigenlijk van het heel teleurgestelde naar opgelucht en blij dat ik dit eindelijk mag gaan vertellen."

Eindelijk inderdaad, want de transfer kondigde zich in februari al aan toen de telefoon in haar Heerenveense huis rinkelde en de nummer drie van de Engelse Women's Super League van afgelopen seizoen zich bij de 21-jarige Friezin meldde. "Ja, dat is niet mis. Maar ik was er eigenlijk wel heel nuchter over. Ik dacht: ik ga eerst maar eens in gesprek. Maar toen was ik vrij snel wel om."

Aanvallende kwaliteiten

En zo komt haar loopbaan opnieuw in een stroomversnelling. In 2020 verhuisde ze van sc Heerenveen naar FC Twente, waarmee ze de afgelopen twee seizoenen de landstitel veroverde. Vorig jaar oktober maakte de van middenvelder tot rechtsachter omgeschoolde Casparij haar debuut in Oranje en inmiddels staat ze op dertien interlands, inclusief drie stuks op het EK in Engeland.