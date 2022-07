Personeel Lufthansa gaat staken, 134.000 reizigers getroffen

Het grondpersoneel van Lufthansa legt de komende dagen het werk neer op de vliegvelden van Frankfurt en München. Vakbond Verdi zegt dat de staking komende nacht begint en een paar dagen gaat duren. Meer dan duizend vluchten vallen uit, waardoor 134.000 reizigers worden getroffen.

Met de staking wil Verdi druk uitoefenen op de directie van Lufthansa. De vakbond en de luchtvaartmaatschappij praten over betere arbeidsvoorwaarden voor de 20.000 medewerkers op de grond.

Lufthansa-directeur Niggemann reageert woedend op de staking. "Er waren constructieve gesprekken. De vroege escalatie na slechts twee dagen van onderhandelingen richt enorme schade aan, vooral voor onze klanten in dit hoogseizoen." Lufthansa biedt het personeel een loonsverhoging van 250 euro per maand en een winstafhankelijke bonus, maar dat vindt de bond te weinig om de inflatie te compenseren.

Gevolgen voor heel Duitsland

Frankfurt en München zijn belangrijke overstapluchthavens. De staking op die twee vliegvelden heeft ook gevolgen voor reizigers op de luchthavens van Düsseldorf, Hamburg, Berlijn, Bremen, Hannover, Stuttgart en Keulen.

Reizigers die een ticket van Lufthansa hebben, worden opgeroepen om de komende dagen niet naar de luchthavens van Frankfurt en München te komen, omdat daar geen medewerkers achter de balie zullen zitten om hen te helpen.

Net als op Schiphol is het ook op de Duitse luchthavens enorm druk, terwijl er ook een personeelstekort is. Dat leidt tot chaos, nu veel mensen weer op vakantie willen naar het buitenland. Volgens vakbond Verdi is mismanagement de oorzaak van de chaos op de Duitse luchthavens.