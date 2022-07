Ver van kapotgeschoten trainingscomplex werkt Sjachtar toe naar nieuw seizoen

Vorige week kwam naar buiten dat Sjachtar een bonnetje van 50 miljoen euro heeft opgestuurd naar de FIFA. De club is niet blij met de soepele vertrekregeling voor buitenlandse spelers bij Oekraïense clubs, die de wereldvoetbalbond na het uitbreken van de oorlog in heeft gesteld. Zij kunnen sindsdien namelijk (tijdelijk) gratis weg, ongeacht de lengte van hun contract.

Vanavond speelt de ploeg tegen Ajax in een uitverkochte Johan Cruijff Arena een wedstrijd in de zogenaamde Peace Tour, die Oekraïense clubs door heel Europa brengt. De opbrengst van de kaartverkoop gaat naar slachtoffers van de oorlog.

Ver weg van dat kapotgeschoten complex werkt Sjachtar toe naar de start van een volwaardig voetbalseizoen. De club is daarvoor neergestreken in Vlaardingen, op het complex van amateurclub CWO.

Of Sjachtar die 50 miljoen nou wel of niet krijgt: de club moet door. De ploeg weet hoe te overleven in bittere omstandigheden, nadat de eigen Donbas-regio al in 2014 verlaten moest worden door het plaatselijke conflict met pro-Russische seperatisten.

"Bovendien is het natuurlijk het allerbelangrijkste dat spelers veilig zijn: je kan mensen niet dwingen te werken in oorlogsgebied. De oplossing ligt deels ook bij de kopende clubs: die moeten de Oekraïense competitie niet zo goedkoop mogelijk leeg proberen te roven, maar tot gentlemen agreements zien te komen."

Yevgeni Levchenko, oud-international van Oekraïne en tegenwoordig voorzitter van de Nederlandse spelersvakbond, mist wat nuance in dat statement van Palkin. "Ik heb begrip voor hun woede, maar het is wel zo dat zónder die regeling spelers hun contract op basis van 'overmacht' helemáál hadden kunnen verscheuren. Dan waren ze allemaal gratis weggelopen."

Er is nog een aantal buitenlandse spelers, maar de kans dat die (langere) tijd blijven, is niet groot. Een van hen is oud-Ajacied Lassina Traoré, die net hersteld is van een slepende kruisbandblessure.

Ergens biedt de nieuwe situatie ook kansen. Sjachtar investeerde al na de schermutselingen in de Donbas in 2014 in de eigen jeugdopleiding. Een Nederlands team onder leiding van Henk van Stee bracht lijn aan in de academie en dat wierp zijn vruchten af.

"Na 2014 zag je in Oekraïne al meer jeugdspelers doorbreken", vertelt Levtsjenko. "Denk aan Oleksandr Zinsjenko, Roeslan Malynovksi en Mykola Matvienko. Er was vroeger een groot gebrek aan structuur in het nationale jeugdvoetbal, maar dat is nu wel verbeterd."

Opvallend was ook een update op de website van Sjachtar van vorige week. De club kondigde aan dat het de Kroatische voetballer Neven Djurasek had vastgelegd. De 23-jarige stond onder contract bij Dinamo Zagreb, maar kiest er bewust voor om in de Oekraïense Premjer Liga te gaan spelen. De club prijst hem om zijn moed.