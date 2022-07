Derde verdachte opgepakt voor doodschieten Rotterdamse dj

De politie heeft gisteren een derde man aangehouden in verband met het dodelijke schietincident aan de Coolhaven 2,5 week geleden. Hierbij kwam de 31-jarige Rotterdamse dj/producer Siki Martina om het leven.

De gisteren opgepakte man is een 32-jarige Rotterdammer, die in zijn woning werd aangehouden. Hij zit in volledige beperking en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Eerder zijn er al een 34-jarige man uit Steenbergen en een 31-jarige man uit Rotterdam aangehouden.

Getuigen zagen na de schietpartij een donkere auto wegrijden. Die auto met kogelgaten werd later teruggevonden in Rotterdam-Ommoord. Het voertuig is in beslag genomen en wordt verder onderzocht, meldde Rijnmond eerder.

Stille tocht

Siki Martina werd op 10 juli doodgeschoten vlak bij het Rotterdamse metrostation Coolhaven. Martina werkte als producer aan nummers van Frenna en Rich Kalashh en was de dj van rapper SXTEEN.

Enkele honderden mensen verzamelden zich na zijn dood voor een stille tocht. Over het motief is nog niet bekend.