Vrouw die uit raam viel is mogelijk geduwd door partner

Het OM denkt dat de Rotterdamse die vorige week overleed na een val uit een raam, mogelijk geduwd is door haar partner. De man van 50 wordt verdacht van moord of doodslag.

De vrouw (47) was op 22 juli in de woning aan de Wolfphaertsbocht gewond geraakt en hing daarna gillend uit het raam voordat ze viel, schrijft Rijnmond. De man zou vervolgens aan de achterkant van het gebouw uit het raam zijn gesprongen. Hij raakte daarbij zwaargewond.

De politie denkt dat er sprake was van partnergeweld. De man zit vast en is gisteren voorgeleid. De rechter-commissaris heeft besloten dat hij nog zeker twee weken langer vast blijft zitten. Hoe het ondertussen met zijn verwondingen gaat, is niet bekend.

Rijnmond sprak vrijdag met een overbuurvrouw die het slachtoffer uit het raam op de tweede verdieping zag vallen. "Ik hoorde ook die klap, dat was heel erg." Een andere getuige zag het slachtoffer op straat liggen. Ze hebben slachtofferhulp aangeboden gekregen.