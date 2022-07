Hulporganisaties roepen Rutte op om regie te nemen in asielcrisis

Vijf hulporganisaties roepen premier Rutte op om de regie te nemen in de asielcrisis. In een brief schrijven ze dat hij als leider van het kabinet het verschil kan maken in het oplossen van het tekort aan opvangplekken.

De brief aan Rutte is ondertekend door Unicef, VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR, de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, het Nederlandse Rode Kruis en Vluchtelingenwerk.

De organisaties schrijven niet langer te accepteren dat kwetsbare mensen en kinderen buiten voor de deur van het aanmeldcentrum in Ter Apel moeten slapen. De afgelopen weken moesten daar honderden mensen noodgedwongen buiten slapen. Ook het langdurige verblijf in de crisisnoodopvang noemen ze schadelijk voor deze groep.

"Nederland laat toe dat kwetsbare mensen en kinderen in mensonterende omstandigheden moeten verblijven. Ons land laat toe dat gevluchte kinderen nog meer beschadigd raken", staat in de brief.

Gemeenten verplichten

Ze vragen de premier onder meer met spoed een voorgenomen wet in te voeren waarmee gemeenten verplicht kunnen worden opvanglocaties beschikbaar te stellen. Staatssecretaris Van der Burg zet deze zomer dit wetsvoorstel op papier. Hij hoopt dat de Tweede en Eerste Kamer na de zomer akkoord gaan, zodat de nieuwe wet op 1 januari kan ingaan.

De hulporganisaties vragen verder in de brief om kwetsbare mensen en kinderen met voorrang door te plaatsen naar een geschikte locatie waar ze de hele asielprocedure kunnen verblijven. "Onterecht ontstaat het beeld dat het niet mogelijk zou zijn om deze opvangcrisis op te lossen", schrijven de organisaties. "Dat kan wel, zie de hartverwarmende opvang voor tienduizenden Oekraïners."

Een week geleden riep burgemeester Bruls van Nijmegen, voorzitter van het Veiligheidsberaad, het Rijk ook al op om met een structurele oplossing te komen voor de asielcrisis. Het probleem zal volgens hem blijven bestaan zolang er vanuit Den Haag geen oplossingen worden aangereikt.