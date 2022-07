Kortere, maar even effectieve kankerbehandelingen als gevolg van corona

Sommige kankerpatiënten hoeven minder vaak naar het ziekenhuis voor hun behandeling. Tijdens de coronapandemie zijn die in hoog tempo verkort, na een advies van de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie. Artsen wilden kankerpatiënten in coronatijd beschermen tegen het virus door het aantal ziekenhuisbezoeken te beperken.

De kortere behandelingen hebben geen gevolgen voor de effectiviteit ervan. De totale dosis die van bijvoorbeeld een bestraling wordt gegeven blijft gelijk, maar per afzonderlijke behandeling wordt meer tegelijk toegediend, schrijft het AD.

Mannen met prostaatkanker met een laag- en middel-risico hoeven daardoor nog maar vijf keer naar het ziekenhuis voor een bestraling. Voorheen was dat 30 tot 35 keer. Sommige vrouwen met borstkanker moesten voorheen zo'n vijftien tot twintig keer bestraald worden, dat is nu ook gereduceerd naar vijf keer.

Een deel van de patiënten die immuuntherapie krijgt voor blaaskanker of een melanoom, kreeg voorheen elke drie weken een behandeling. Het medicijn wordt nu eens in de zes weken toegediend.

Wetenschappelijk verantwoord gebleken

Artsen beoordelen per patiënt of een verkort traject mogelijk is. Dat is afhankelijk van het soort kanker, de toestand van de patiënt en van de apparatuur in het ziekenhuis. Soms is er geavanceerde apparatuur nodig. Kankerbehandelingen zijn alleen aangepast als uit studies is gebleken dat dit verantwoord was, benadrukken oncologen en radiotherapeuten.

Patiënten zijn blij zijn met de verkorte behandelperiode, zegt voorzitter van het Platform Oncologie Soncos Marcel Verheij in het NOS Radio 1 Journaal. Extra bijwerkingen ervaren ze niet, zegt Verheij verder, die zelf radiotherapeut-oncoloog is.

De verkorte behandeltrajecten hebben niet direct effect op de wachtlijsten. Omdat de pandemie nog niet voorbij is, valt personeel nog geregeld uit. Pas als de personeelskrapte is opgelost, kan de nieuwe manier van behandelen echt een positief effect hebben op de wachtlijsten, verwacht Verheij.