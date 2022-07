Statistieken en Britse pers brengen Wiegman niet uit evenwicht: 'Op alles voorbereid'

Sarina Wiegman krijg je niet snel gek. Haar klus als bondscoach van Engeland is tot nu toe een succesvolle. Vanavond wacht op het EK voor de geboren Haagse en haar 'Lionesses' een halve finale tegen het sterke Zweden, maar Wiegman heeft wel voor hetere vuren gestaan. En dat straalde ze maandagavond op de persconferentie in Sheffield ook uit. Wiegman kreeg van de massaal toegestroomde pers een spervuur aan vragen en geen enkele journalist kon de immer lachende bondscoach uit haar evenwicht brengen. En dat is ook niet zo gek voor een coach die al een Europese titel op zak heeft (2017), verliezend WK-finalist was (2019) en door de FIFA in 2020 tot coach van het jaar werd verkozen.

England have scored 100 goals under Sarina Wiegman in just 18 matches.



And they've still never lost 💪 pic.twitter.com/JFp6dFQmEW — ESPN UK (@ESPNUK) July 21, 2022

Wiegman omzeilde in de perszaal dikwijls lastige vragen door te vertellen dat ze met de Engelse ploeg in het hier en nu leeft. En dat terwijl de media juist wilden weten wat haar sleutel tot het succes is tegen Zweden: met Oranje schakelde ze de Scandinavische ploeg immers uit in de kwartfinales op EK 2017 en in de halve finales van het WK 2019. "Het is nu een heel andere situatie. Ik ben nu de manager van Engeland en Zweden presteert nu goed. Die wedstrijden uit het verleden tellen nu niet", hield Wiegman zich op de vlakte.

Het EK bij de NOS De halve finale tussen Engeland en Zweden (aftrap 21.00 uur) is dinsdag live te volgen via NOS.nl, in de NOS-app, via NPO 1 en via NPO Radio 1. De voorbeschouwing begint om 20.30 uur. De winnaar treft Duitsland of Frankrijk in de EK-finale op Wembley. In Studio Engeland is vanavond ook Oranjekeepster Daphne van Domselaar te gast. Zij blikt terug op haar avontuur op het EK.

Misschien is het ook maar goed dat Wiegman niet naar het verleden kijkt. Engeland strandde namelijk op zijn laatste drie grote toernooien in de halve finales (WK 2015 en 2019 en EK 2017) en verloor vier van de zes ontmoetingen met Zweden. En de Engelsen kunnen het beste ook zo ver mogelijk van strafschoppenseries vandaan blijven. Een Britse journalist meldde Wiegman namelijk dat Engelse vrouwen nog nooit een strafschoppenseries hebben gewonnen. Het deerde de voormalig Oranje-bondscoach vrijwel niet. Ze hoorde het allemaal rustig aan en gaf telkens hetzelfde antwoord: "Ik denk aan het heden en niet aan het verleden." Een reportage over de toegenomen EK-koorts in Engeland, het toernooi tot halve finales is vergevorderd:

In Engeland stijgt het kwik niet alleen in de thermometers. De ploeg van Sarina Wiegman maakt - tot nu toe - de verwachtingen waar en dus stijgt de 'cupkoorts' flink in het land. - NOS