Onderzoek naar mogelijke misstanden bij zorgboerderij Groningen

Verder zijn er vermoedens dat er is gesjoemeld met zorgbonussen. Uit cijfers van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport blijkt dat de zorgboerderij in 2020 14.400 euro ontving als bonus voor het personeel. Meerdere medewerkers geven aan deze bonus niet te hebben gekregen.

Medewerkers merkten dat er na verloop van tijd steeds vaker bezuinigd moest worden, zelfs op eten en drinken. "Van de Jumbo kwam regelmatig een groene klikobak met eten dat over datum was, maar nog wel geschikt voor de varkens", zegt een medewerker. "De moeder van Gerrie haalde daar eens een zak witlof uit voor cliënten. We mogen onze handen dichtknijpen dat niemand ziek is geworden."

Een opmerkelijk voorbeeld van het wangedrag was een voorval rond Kerst vorig jaar, zeggen de medewerkers. In gezelschap van allerlei collega's kreeg een vrouwelijke medewerker als kerstpakket een doos met dildo's en andere seksartikelen. "Gerrie had hier de grootste lol om, maar dit voelde vernederend", zegt het betreffende personeelslid.

De GGD Groningen is een onderzoek gestart naar mogelijke misstanden bij een zorgboerderij in Holwierde. Medewerkers van de zorginstelling slaan bij RTV Noord alarm over de omstandigheden binnen het bedrijf. De mede-eigenaar van de zorgboerderij ontkent dat er problemen zijn.

De medewerkers zeggen ook dat ze door de twee eigenaren van de zorginstelling in de gaten worden gehouden via camera's die in het pand hangen. "Er hangen in totaal 32 camera's", zegt een werkneemster. "Als ik tijdens een nachtdienst in slaap zou vallen, zou hij (eigenaar Stuut, red.) dat zien." Ook spreekt Stuut volgens een andere medewerker mensen aan op handelingen die hij via de camera's heeft gezien.

"We zijn heel bang. Soms bellen we elkaar op, dan huilen we om wat we meegemaakt hebben", zegt een van de medewerkers.