Waarom Van der Poels Tour mislukte? 'Iets fout gelopen met hoogtestage na Giro'

De fiets van Mathieu van der Poel stond tien dagen lang in de hoek. Het was even genoeg, na zijn opgave in de elfde etappe van de Tour de France. Vrijdag begon hij pas weer met fietsen, zodat het 'rondje om de kerk' in Boxmeer maandagavond niet zijn eerste omwentelingen waren.

Van der Poels opgave in de Tour was nog stijlvol - na een alles-of-niets-aanval met Wout van Aert vanaf kilometer nul - maar wat ging het moeizaam in de dagen voordat hij afstapte in Frankrijk. "Een onverwachte teleurstelling", noemt hij het zelf.

'Onvoldoende hersteld op hoogte'

Na een goed voorjaar met winst in de Ronde van Vlaanderen, toptienklasseringen in andere klassiekers en een sterke Giro d'Italia leek Van der Poel volledig terug van een slepende rugblessure. Was het misschien niet allemaal te snel, te veel, te weinig rust?

"Ik denk vooral dat er met de hoogtestage na de Giro iets fout is gelopen richting de Tour", zegt Van der Poel in Boxmeer. "Ik had niet het gevoel dat ik helemaal leeg uit de Giro kwam, integendeel. Misschien was mijn lichaam toch nog aan het herstellen en heeft het niet voldoende hersteld op hoogte."